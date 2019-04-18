18 апреля. Mossovetinfo.ru – Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве в дни пасхальных праздников 21 и 28 апреля, а также 5 и 7 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Сообщается, что будет организовано 38 маршрутов, которые пройдут от станций метро и пригородных остановок электричек до крупных кладбищ. Интервалы движения составят от 1 до 5 минут в зависимости от направления.



Кроме того, сообщается, что в ночь с 27 на 28 апреля будет продлена работа почти 160 маршрутов наземного общественного транспорта Москвы. Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы на этих маршрутах будут перевозить пассажиров до 03:30 утра.