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Город (Москва и область)     26.06.2019 15:55

Более тысячи московских студентов прошли практику в строительных компаниях Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  строительство  студенты  практика 

26 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года 1,1 тысячи московских студентов прошли практику в крупнейших строительных компаниях Москвы, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в основном это были студенты московских колледжей, Российского университета транспорта и Московского государственного строительного университета.

Собянин отметил, что Москва нуждается в молодых специалистах и сообщил, что больше половины студентов, прошедших практику в строительных компаниях Москвы, получили приглашения на работу.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  строительство  студенты  практика 

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