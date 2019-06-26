26 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года 1,1 тысячи московских студентов прошли практику в крупнейших строительных компаниях Москвы, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам Собянина, в основном это были студенты московских колледжей, Российского университета транспорта и Московского государственного строительного университета.



Собянин отметил, что Москва нуждается в молодых специалистах и сообщил, что больше половины студентов, прошедших практику в строительных компаниях Москвы, получили приглашения на работу.