9 октября. Mossovetinfo.ru – Сразу 12 подразделений больницы имени А.К. Ерамишанцева получили международный статус «больница доброжелательная к ребенку», сообщается на портале mos.ru.
Для получения статуса подразделения больницы прошли специальную экспертизу и аттестацию, которую проводили независимые эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Статус был присвоен двум роддомам больницы, центру планирования семьи, а также девяти женским консультациям, которые также входят в структуру больницы имени Ерамишанцева. Отмечается, что женские консультации в Москве такой статус получили впервые.
Больница имени А.К. Ерамишанцева – крупнейшая многопрофильная больница на северо-востоке Москвы. Недавно больница отпраздновала свое 55-летие. В 2018 году в родильных домах больницы появилось на свет 8,5 тысячи детей, а в женских консультациях больницы наблюдаются 250 тысяч жительниц Москвы.
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