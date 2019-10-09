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Город (Москва и область)     09.10.2019 09:51

Больнице имени Ерамишанцева присвоили статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

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Теги:  больницы  здравоохранение  ВОЗ  ЮНИСЕФ  статус 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Сразу 12 подразделений больницы имени А.К. Ерамишанцева получили международный статус «больница доброжелательная к ребенку», сообщается на портале mos.ru.

Для получения статуса подразделения больницы прошли специальную экспертизу и аттестацию, которую проводили независимые эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Статус был присвоен двум роддомам больницы, центру планирования семьи, а также девяти женским консультациям, которые также входят в структуру больницы имени Ерамишанцева. Отмечается, что женские консультации в Москве такой статус получили впервые.

Больница имени А.К. Ерамишанцева – крупнейшая многопрофильная больница на северо-востоке Москвы. Недавно больница отпраздновала свое 55-летие. В 2018 году в родильных домах больницы появилось на свет 8,5 тысячи детей, а в женских консультациях больницы наблюдаются 250 тысяч жительниц Москвы.


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Теги: 
больницы  здравоохранение  ВОЗ  ЮНИСЕФ  статус 

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