16 марта. Mossovetinfo.ru – Большая часть объектов на ВДНХ будет построена в течение трех-пяти лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Кроме восстановления памятников архитектуры, на ВДНХ создаются новые объекты. Мэр Москвы рассказал, что детский парк аттракционов будет запущен уже в 2019 году. Также расширяется экспозиционное пространство.



Масштабная реконструкция ВДНХ длится уже несколько лет.