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Город (Москва и область)     17.03.2019 10:29

Большая часть объектов на ВДНХ будет построена в течение трех-пяти лет

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Теги:  ВДНХ  Сергей Собянин  Собянин  реставрация  строительство 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Большая часть объектов на ВДНХ будет построена в течение трех-пяти лет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме восстановления памятников архитектуры, на ВДНХ создаются новые объекты. Мэр Москвы рассказал, что детский парк аттракционов будет запущен уже в 2019 году. Также расширяется экспозиционное пространство.

Масштабная реконструкция ВДНХ длится уже несколько лет.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  Сергей Собянин  Собянин  реставрация  строительство 

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