20 августа. Mossovetinfo.ru – В День города 5 и 6 сентября москвичей ожидает большая спортивная программа, сообщили ИА «Моссовет» в оргкомите цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



На десяти городских площадках появятся скейт-парки, в ТиНАО установят бассейн, в котором пройдут тренировки по SUP-серфингу, также пройдут гонки радиоуправляемых моделей, мастер-классы по управлению беспилотниками и другие активности для взрослых и детей.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянгин сообщил, что из-за пандемии коронавируса в Москве решили отказаться от массовых мероприятий в День города и основные празднования перенести в парки и на районные площадки.