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Город (Москва и область)     20.08.2020 09:36

Большая спортивная программа подготовлена на День города в Москве

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Теги:  День города  день города-2020  спорт  праздники 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В День города 5 и 6 сентября москвичей ожидает большая спортивная программа, сообщили ИА «Моссовет» в оргкомите цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На десяти городских площадках появятся скейт-парки, в ТиНАО установят бассейн, в котором пройдут тренировки по SUP-серфингу, также пройдут гонки радиоуправляемых моделей, мастер-классы по управлению беспилотниками и другие активности для взрослых и детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянгин сообщил, что из-за пандемии коронавируса в Москве решили отказаться от массовых мероприятий в День города и основные празднования перенести в парки и на районные площадки.


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Теги: 
День города  день города-2020  спорт  праздники 

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