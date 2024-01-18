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Город (Москва и область)     23.01.2024 07:03

Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года - Собянин

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Теги:  ТиНАО  автодороги  строительство  дороги  Собянин 

23 января — Mossovetinfo.ru — Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В ближайшие два года в планах строительство и реконструкция ещё 112 км дорог.
 
"Только в прошедшем году проложили свыше 36 км. Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну", -отметил мэр.
 
Сейчас, как сообщает Собянин, в строительстве:
 
— трасса Мамыри — Пенино — Шарапово, которая будет ещё одним дублёром Калужского и Киевского шоссе;
 
- четвëртый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе . В перспективе она соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Пока открыты три из пяти участков, но магистраль уже стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО.

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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  автодороги  строительство  дороги  Собянин 

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