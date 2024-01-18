Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года - Собянин

23 января — Mossovetinfo.ru — Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В ближайшие два года в планах строительство и реконструкция ещё 112 км дорог.



"Только в прошедшем году проложили свыше 36 км. Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну", -отметил мэр.



Сейчас, как сообщает Собянин, в строительстве:



— трасса Мамыри — Пенино — Шарапово, которая будет ещё одним дублёром Калужского и Киевского шоссе;



- четвëртый участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе . В перспективе она соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Пока открыты три из пяти участков, но магистраль уже стала важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО.