28 октября. Mossovetinfo.ru – Более половины преступлений в Москве совершают не москвичи, а приезжие, заявил в ходе общегородского совещания по профилактике правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин.



По словам мэра Москвы, приезжие совершают около 60% всех преступлений в Москве.



При этом Собянин отметил, что ранее в большом количестве преступлений обвиняли мигрантов, однако в последние годы количество преступлений, совершаемых иностранцами сократилось с 25 до 14%.