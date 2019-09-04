4 сентября. Mossovetinfo.ru – Большой спортивный праздник «День города в «Лужниках» пройдет на территории спорткомплекса «Лужники» 7 сентября, сообщает портал mos.ru.



Посетители праздника смогут понаблюдать за выступлениями профессиональных спортсменов, а также принять участие в соревнованиях. С 11:00 до 19:00 на территории спорткомплекса будет работать 40 соревновательных площадок и 19 площадок для активного отдыха.



В рамках праздника пройдут показательные выступления сборной России по фигурному катанию, финал Кубка мира по стрельбе из лука, соревнования на лыжероллерах, матч ЛФЛ, турнир «Футбол 2х2», фестиваль фитнесса, соревнования любителей шахмат, соревнования любителей баскетбола, городков, мини-футбола, паркура, реслинга. Специальная программа предусмотрена для самых маленьких посетителей праздника.



В рамках праздника пройдет также концерт, в котором выступят Дмитрий Маликов, Алексей Воробьев, Елена Темникова, «Френды», Т-Кillah, Миа Бойка, Денис Майданов и другие артисты.