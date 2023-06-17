17 июня — Mossovetinfo.ru — С 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 для проезда будут закрыты девять участков на МКАД. Это связано с проведением строительных работ», — предупредил москвичей в столичный Дептранс.Ограничения коснутся внутренней стороны МКАД между съездами на Бусиновский проспект, на Проектируемый проезд № 5450 и Дорожную улицу, на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе. Остальные перекрытия будут на самих съездах.Движение будет закрыто:— 18 июня с 1:00 до 5:00 на МКАД от съезда с внутренней стороны кольцевой дороги на Бусиновский проезд в центр до съезда с внутренней стороны кольца на Бусиновский проезд в область;— 19 июня - от съезда с Проектируемого проезда №5450 до Дорожной улицы, а также на съезде с Проектируемого проезда №5450 на внутреннюю сторону МКАД;— 20 июня с 1:00 до 5:00 участок МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, а также на съезде с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону МКАД;— 21 июня - от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также на съезде на внутреннюю сторону МКАД.