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Город (Москва и область)     17.06.2023 15:38

Будут закрыты несколько участков на МКАД ночью, с 01:00 до 05:00, с 18 до 21 июня - схема

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Теги:  18 до 21 июня 2023 года  МКАД  Московская кольцевая автодорога  участки  перекрытия  ночь  с 01:00 до 05:00 

17 июня — Mossovetinfo.ru — С 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 для проезда будут закрыты девять участков на МКАД. Это связано с проведением строительных работ», — предупредил москвичей в столичный Дептранс.

Ограничения коснутся внутренней стороны МКАД между съездами на Бусиновский проспект, на Проектируемый проезд № 5450 и Дорожную улицу, на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе. Остальные перекрытия будут на самих съездах.
с 18 до 21 июня 2023 г, с 01.00 до 05.00, перекрытия, будут закрыты несколько участков на МКАД - СХЕМА

Движение будет закрыто:

— 18 июня с 1:00 до 5:00 на МКАД от съезда с внутренней стороны кольцевой дороги на Бусиновский проезд в центр до съезда с внутренней стороны кольца на Бусиновский проезд в область;

— 19 июня - от съезда с Проектируемого проезда №5450 до Дорожной улицы, а также на съезде с Проектируемого проезда №5450 на внутреннюю сторону МКАД;

— 20 июня с 1:00 до 5:00 участок МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, а также на съезде с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону МКАД;

— 21 июня - от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также на съезде на внутреннюю сторону МКАД.

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Карта места

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Теги: 
18 до 21 июня 2023 года  МКАД  Московская кольцевая автодорога  участки  перекрытия  ночь  с 01:00 до 05:00 

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