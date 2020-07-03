3 июля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером 3 июля на Филевской линии метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта.



Из-за дерева на пути временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.