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Город (Москва и область)     03.07.2020 20:32

Cбой в движении поездов произошел вечером 3 июля на Филевской линии метро

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Теги:  метро  метрополитен  Филевская линия 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером 3 июля на Филевской линии метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Из-за дерева на пути временно нет движения поездов от станции «Киевская» до станции «Багратионовская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.


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Теги: 
метро  метрополитен  Филевская линия 

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