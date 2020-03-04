4 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы передадут под программу реновации жилья квартиры в строящихся жилых корпусах в микрорайоне 2Д района Левобережный, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Строительство жилых корпусов ведет инвестор АО «Центр-Инвест». Строящиеся корпуса 21-22 будут переданы под реновацию полностью, а корпуса 23-27 – частично.



Передача под реновацию указанных корпусов позволит полностью обеспечить квартирами жителей всех 12 домов района Левобережный, которые вошли в программу реновации.

Предполагается, что строящиеся корпуса будут сданы в эксплуатацию в 2022-2023 годах.