4 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы передадут под программу реновации жилья квартиры в строящихся жилых корпусах в микрорайоне 2Д района Левобережный, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
Строительство жилых корпусов ведет инвестор АО «Центр-Инвест». Строящиеся корпуса 21-22 будут переданы под реновацию полностью, а корпуса 23-27 – частично.
Передача под реновацию указанных корпусов позволит полностью обеспечить квартирами жителей всех 12 домов района Левобережный, которые вошли в программу реновации.
Предполагается, что строящиеся корпуса будут сданы в эксплуатацию в 2022-2023 годах.
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