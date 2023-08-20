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Город (Москва и область)     24.08.2023 08:46

Четверг, 24 августа, может стать самым холодным днем с начала августа

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Теги:  погода  Москва  Московская область  Гидрометцентр  Фобос 

24 августа — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 24 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"По области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/c», – также говорится в сообщении.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале сообщил, что четверг в Москве может стать самым холодным днем с начала августа,

"Сегодня погоду в столице сформирует тыловая, холодная часть циклона с центром над севером Зауралья. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха – 16–18 градусов выше нуля, по области – 14–19 градусов выше нуля", – сообщил Леус.

"Такие показатели соответствуют началу второй декады сентября, и четверг станет самым холодным днем недели, а, возможно, и всего августа" – написал Леус.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  Гидрометцентр  Фобос 

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