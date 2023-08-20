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24.08.2023, 08:46
Четверг, 24 августа, может стать самым холодным днем с начала августа
24 августа — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются...
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Город (Москва и область)
22.08.2023, 06:51
Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья - Воробьев
22 августа — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья, пострадавших среди ...
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Город (Москва и область)
20.08.2023, 08:25
Дожди, гроза, град ожидаются в столичном регионе в воскресенье - ГУ МЧС
19 августа — Mossovetinfo.ru — Дожди, местами ливни, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 м...