15 марта. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве построят четыре остекленных пешеходных перехода над путями МЦК, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Два перехода появятся в Северном округе. Один из них свяжет поселок художников в районе Сокол с районом Щукино и территорией лесопарка «Большая Всехсвятская роща». Второй переход будет построен от створа Старокоптевского переулка в сторону Михайловской улицы и свяжет районы Коптево и Головинский.



Еще один пешеходный мост появится в районе станции МЦК «Ростокино». Он пройдет над Проспектом Мира и станет частью ТПУ «Ярославская». С помощью моста пассажиры смогут перейти с МЦК на платформу Северянин ярославского направления МЖД.



В районе станции МЦК «Бульвар Рокоссовского» пешеходный переход свяжет 3-й проезд 3-й проезд Подбельского с Пермской улицей и парком «Лосиный остров».