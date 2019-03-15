Другие материалы
-
Город (Москва и область)
15.03.2019, 11:00
На западе Москвы начали подготовку к строительству дома по реновации
15 марта. Mossovetinfo.ru – Подготовка строительной площадки к строительству дома в рамках программы реновации началась в Можайском районе Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента...
-
Город (Москва и область)
15.03.2019, 10:01
Четыре надземных перехода над МЦК построят в Москве до конца года
15 марта. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве построят четыре остекленных пешеходных перехода над путями МЦК, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Два перехода ...
-
Город (Москва и область)
15.03.2019, 08:15
«Московская электронная школа» вошла в список 100 главных образовательных проектов мира
15 марта. Mossovetinfo.ru – Проект «Московская» электронная школа» вошел в список 100 главных образовательных проектов мира на образовательном саммите HundrED, который прошел в Хельсинки (Финляндия...