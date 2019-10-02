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Город (Москва и область)     02.10.2019 08:26

Четыре новые «выделенки» заработают в Москве с 7 октября

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Теги:  выделенные полосы  организация движения 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве с 7 октября, сообщается на портале mos.ru.

Новые «выделенки» будут короткими, менее 1 километра, они появятся в тех местах, где городской транспорт задерживается из-за плотного потока машин.

Выделенные полосы будут организованы на Новослободской улице (от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении), на Краснодарской улице (от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара), на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе), и на Марксистской улице (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр).

Также сообщается, что до конца года в Москве заработает еще девять выделенных полос. Семь из них будут короткими – менее одного километра. Они появятся на Ленинградском шоссе, на улице Красного Маяка, на Яузской улице, в Орликовом переулке, на Минской и Самотечной улицах, а также на Головинской эстакаде.

Еще две новые «выделенки» будут иметь большую протяженность: в Проектируемом проезде № 5108 два километра, на Калужском шоссе – более 18 километров.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы  организация движения 

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