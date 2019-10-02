2 октября. Mossovetinfo.ru – Четыре новые выделенные полосы для общественного транспорта начнут работать в Москве с 7 октября, сообщается на портале mos.ru.
Новые «выделенки» будут короткими, менее 1 километра, они появятся в тех местах, где городской транспорт задерживается из-за плотного потока машин.
Выделенные полосы будут организованы на Новослободской улице (от Лесной улицы до Вадковского переулка и в обратном направлении), на Краснодарской улице (от Цимлянской улицы до Тихорецкого бульвара в сторону бульвара), на улице Маршала Шестопалова (от улицы Москворечье до дома 26, корпуса 1 по Каширскому шоссе в сторону шоссе), и на Марксистской улице (от переулка Маяковского до Таганской площади по направлению в центр).
Также сообщается, что до конца года в Москве заработает еще девять выделенных полос. Семь из них будут короткими – менее одного километра. Они появятся на Ленинградском шоссе, на улице Красного Маяка, на Яузской улице, в Орликовом переулке, на Минской и Самотечной улицах, а также на Головинской эстакаде.
Еще две новые «выделенки» будут иметь большую протяженность: в Проектируемом проезде № 5108 два километра, на Калужском шоссе – более 18 километров.
08:26 Город (Москва и область) Четыре новые «выделенки» заработают в Москве с 7 октября
08:11 Общество Переменная облачность и дожди ожидаются в Москве 2 октября
18:14 Происшествия В Госдуме объявлена эвакуация
16:44 Город (Москва и область) Энергетики в Москве снизили температуру в батареях в связи с потеплением
16:08 Происшествия Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий
10:14 Город (Москва и область) ГИБДД больше не использует фотографии из приложения «Помощник Москвы
15:41 Город (Москва и область) Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Цифровая платформа для туристов будет запущена в Москве в 2020 году