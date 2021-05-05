Четыре подстанции скорой помощи построят в Москве до конца 2022 года

5 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве до конца 2022 года построят четыре подстанции скорой помощи. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.



На них будут работать 66 бригад неотложной медицинской помощи. Глава Стройкомплекса столицы отметил, что в ближайшие годы в городе будет сделан упор на возведение медицинской инфраструктуры.



