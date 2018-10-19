19 октября. Mossovetinfo.ru – На Шелепихинской набережной установили четырехметровый арт-объект «Луна», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.



Арт-объект отделан зеркальной мозаикой и оборудован тремя лесенками, с помощью которых желающие могут к нему прикоснуться или сфотографироваться.



Арт-объект установлен в прогулочной зоне Шелепихинской набережной в рамках строительства квартала «Сердце столицы». В дальнейшем, рядом с прогулочной зоной появятся площадки для пикников и ландшафтный парк.