19 октября. Mossovetinfo.ru – На Шелепихинской набережной установили четырехметровый арт-объект «Луна», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Арт-объект отделан зеркальной мозаикой и оборудован тремя лесенками, с помощью которых желающие могут к нему прикоснуться или сфотографироваться.
Арт-объект установлен в прогулочной зоне Шелепихинской набережной в рамках строительства квартала «Сердце столицы». В дальнейшем, рядом с прогулочной зоной появятся площадки для пикников и ландшафтный парк.
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