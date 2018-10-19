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Город (Москва и область)     19.10.2018 11:26

Четырехметровая «Луна» появилась на Шелепихинской набережной

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Теги:  Шелепихинская набережная  арт-объекты 

19 октября. Mossovetinfo.ru – На Шелепихинской набережной установили четырехметровый арт-объект «Луна», сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Арт-объект отделан зеркальной мозаикой и оборудован тремя лесенками, с помощью которых желающие могут к нему прикоснуться или сфотографироваться.

Арт-объект установлен в прогулочной зоне Шелепихинской набережной в рамках строительства квартала «Сердце столицы». В дальнейшем, рядом с прогулочной зоной появятся площадки для пикников и ландшафтный парк.


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Карта места

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Теги: 
Шелепихинская набережная  арт-объекты 

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