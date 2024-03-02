Численность населения Подмосковья за пять лет увеличилась на миллион

6 марта — Mossovetinfo.ru — Численность населения Московской области за пять лет увеличилась на миллион человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в Балашихе и на церемонии закладки камня в фундамент новой больницы.



Заместитель председателя правительства связал эту цифру с растущей продолжительностью жизни населения и с ростом рождаемости. В частности, продолжительность жизни в Московской области выше средней по России и сегодня составляет уже 74,6 года.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев, принимавший участие в церемонии закладки камня в фундамент новой больницы сообщил в своем telegram-канале, что Балашихинская областная больница важна для всего востока Подмосковья. Получать помощь здесь смогут жители всей Московской области, особенно удобно для ближайших к Балашихе округов — Люберцы, Орехово-Зуево, Реутов, Богородский, Павловский Посад. Это почти 1,3 млн человек. Многопрофильный центр планируется открыть в 2027 году. в нем предусмотрено 1123 места в стационаре, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. В клинике будет 26 профилей, среди которых: сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и неврология — в том числе, региональный сосудистый центр, челюстно-лицевая хирургия, офтальмология.



Также Воробьев провел совещание по реконструкции Носовихинскогое шоссе. "Важно, чтобы к открытию больницы в Балашихе, было удобно добираться до нее на автобусах, МЦД и личных автомобилях всем жителям востока Подмосковья", отметил Воробьев. В ходе реконструкции Носовихинского шоссе будет организован отдельный выезд на Северо-Восточную хорду, М-12 и ЮЛА.