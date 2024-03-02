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Город (Москва и область)
06.03.2024, 07:58
Численность населения Подмосковья за пять лет увеличилась на миллион
6 марта — Mossovetinfo.ru — Численность населения Московской области за пять лет увеличилась на миллион человек. Об ...
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Город (Москва и область)
05.03.2024, 08:52
8 и 9 марта часть парковок в Москве будет бесплатными
5 марта — Mossovetinfo.ru — 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня, часть парковок в Москве будет бесплатным...
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Город (Москва и область)
02.03.2024, 05:57
2 марта в системе ДЭГ Москвы пройдет тестовое голосование - нужно ли вырубать в столице тополя
2 марта — Mossovetinfo.ru — 2 марта с 10:00 до 14:00 будет протестирована система дистанционного электронного голосовани...