 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     29.07.2025 10:06

Число абитуриентов столичных колледжей выросло на 40 процентов

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  колледж  абитуриент  28 июля — Mossovetinfo.ru —среднее профессиональное образование  СПО  обучение  качество  спрос  Ракова  Собянин 

29 июля — Mossovetinfo.ru — Более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали среднее профессиональное образование для продолжения обучения. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Такой высокий интерес к среднему профессиональному образованию зафиксирован впервые. С учетом этого факта в столице решили продлить приемную кампанию в колледжах до осени, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

«Мы видим, какой интерес проявляют ребята к колледжам, поэтому продлили сроки подачи заявлений до начала осени. Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам. Мы обязательно обеспечим всех ребят возможностью учиться по тем специальностям или направлениям, которые действительно для них близки. Нас очень радует, что ребята выбирают обучение в колледжах. Тренд на рынке труда очевиден: большим спросом у работодателей пользуются специалисты, которые обладают прикладными навыками», — рассказала Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что самой популярной среди абитуриентов колледжей стала специальность программиста («информационные системы и программирование»). На втором месте профессия медсестры («сестринское дело»), а замыкают тройку лидеров будущие педагоги начальных классов («преподавание в начальных классах»). Выпускники девятых классов также выбрали направления, связанные с авиационной промышленностью. Спросом пользуется и профессия специалиста службы безопасности и полицейского, популярны и направления в гостинично-туристическом секторе.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия площадки практической подготовки для колледжей Москвы «Руднево» в октябре 2024 года рассказал, что в столичных колледжах учатся 275 тысяч студентов, а к 2030 году их число увеличится в два раза — до 420 тысяч.

В Москве работает 178 колледжей. Больше всего специалистов готовят для ИТ-сферы, промышленности, креативной индустрии и строительства. Благодаря высокому качеству подготовки выпускники столичных колледжей быстро находят работу, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Мы планируем за пять лет увеличить количество ребят, которые учатся в колледжах, и выпускников в два раза. Таким образом, цифра учащихся в колледжах и высших образовательных организациях у нас будет сопоставима. Что, в общем, необходимо для экономики на сегодняшний день. Что мы предполагаем сделать? У нас две тысячи лабораторий настоящих, мастерских. Мы планируем до 2027 года на 100 процентов их обновить. Делать современными и лаборатории, и мастерские», — сообщил Сергей Собянин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  колледж  абитуриент  28 июля — Mossovetinfo.ru —среднее профессиональное образование  СПО  обучение  качество  спрос  Ракова  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:06 Город (Москва и область) Число абитуриентов столичных колледжей выросло на 40 процентов

20:22 В мире Трамп сокращает до 10–12 дней срок для соглашения о прекращении огня в Украине

11:23 Город (Москва и область) «Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя информсистем

10:40 В мире Отказ Евросоюза от топлива из России предусматривает соглашение США и ЕС по базовой ставке пошлин

10:33 Власть Правительство утвердило Концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года

Актуальные материалы

17:33 Мнения Миронов полагает необоснованными прогнозы что останется только новый мессенджер MAX, а остальные заблокируют

13:03 В мире Франция и Италия не будут участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева

18:59 В мире Трамп завил о санкциях против России, если не будет до сентября сделки о прекращении огня в Украине

14:05 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве повысили тарифы на ЖКУ в среднем на 15% (справка о тарифах)

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru