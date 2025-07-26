Число абитуриентов столичных колледжей выросло на 40 процентов

29 июля — Mossovetinfo.ru — Более 37 тысяч столичных девятиклассников выбрали среднее профессиональное образование для продолжения обучения. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Такой высокий интерес к среднему профессиональному образованию зафиксирован впервые. С учетом этого факта в столице решили продлить приемную кампанию в колледжах до осени, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. Об этом сообщает сайт горадминистрации.



«Мы видим, какой интерес проявляют ребята к колледжам, поэтому продлили сроки подачи заявлений до начала осени. Очень важно, что в этом году каждый выпускник московской школы имеет возможность не только получить бесплатное место в колледже столицы, но и место, которое соответствует его интересам. Мы обязательно обеспечим всех ребят возможностью учиться по тем специальностям или направлениям, которые действительно для них близки. Нас очень радует, что ребята выбирают обучение в колледжах. Тренд на рынке труда очевиден: большим спросом у работодателей пользуются специалисты, которые обладают прикладными навыками», — рассказала Анастасия Ракова.



Ракова сообщила, что самой популярной среди абитуриентов колледжей стала специальность программиста («информационные системы и программирование»). На втором месте профессия медсестры («сестринское дело»), а замыкают тройку лидеров будущие педагоги начальных классов («преподавание в начальных классах»). Выпускники девятых классов также выбрали направления, связанные с авиационной промышленностью. Спросом пользуется и профессия специалиста службы безопасности и полицейского, популярны и направления в гостинично-туристическом секторе.



Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия площадки практической подготовки для колледжей Москвы «Руднево» в октябре 2024 года рассказал, что в столичных колледжах учатся 275 тысяч студентов, а к 2030 году их число увеличится в два раза — до 420 тысяч.



В Москве работает 178 колледжей. Больше всего специалистов готовят для ИТ-сферы, промышленности, креативной индустрии и строительства. Благодаря высокому качеству подготовки выпускники столичных колледжей быстро находят работу, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



«Мы планируем за пять лет увеличить количество ребят, которые учатся в колледжах, и выпускников в два раза. Таким образом, цифра учащихся в колледжах и высших образовательных организациях у нас будет сопоставима. Что, в общем, необходимо для экономики на сегодняшний день. Что мы предполагаем сделать? У нас две тысячи лабораторий настоящих, мастерских. Мы планируем до 2027 года на 100 процентов их обновить. Делать современными и лаборатории, и мастерские», — сообщил Сергей Собянин.