5 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино предложил увеличить количество депутатов Мосгордумы с 45 до 110 человек, соответствующий законопроект об изменении Устава города Москвы опубликован на официальном сайте Мосгордумы.



В обосновании своего законопроекта депутаты указывают, что Москва является самым большим субъектом России по числу избирателей, в то время как по количеству депутатов городской думы Москва находится на 44-м месте, среди всех субъектов страны. Кроме того, в связи со столичным статусом Москвы, многие вопросы, которые в других регионах находятся в компетенции муниципальных органов, в Москве отнесены к компетенции Мосгордумы.



В связи с этим предлагается увеличить количество депутатов Мосгордумы до пределов, допускаемых федеральным законодательством.