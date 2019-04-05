5 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество договоров на покупку дополнительных площадей в квартирах по программе реновации жилья выросло на 25%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Сообщается, что за последний месяц было подписано 36 договоров на покупку дополнительных площадей в рамках программы реновации, еще 143 заявления от желающих улучшить жилищные условия при переезде находятся в работе. Всего с начала года подписано более 180 договоров на покупку дополнительных квадратных метров.



При этом каждый пятый заявитель намерен улучшить жилищные условия с помощью ипотеки.



В рамках программы реновации жилья все жители, чьи дома попали в программу, имеют право улучшить жилищные условия докупив дополнительные квадратные метры. Всем пожелавшим докупить дополнительную жилплощадь гарантируется скидка в 10%.