5 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество договоров на покупку дополнительных площадей в квартирах по программе реновации жилья выросло на 25%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Сообщается, что за последний месяц было подписано 36 договоров на покупку дополнительных площадей в рамках программы реновации, еще 143 заявления от желающих улучшить жилищные условия при переезде находятся в работе. Всего с начала года подписано более 180 договоров на покупку дополнительных квадратных метров.
При этом каждый пятый заявитель намерен улучшить жилищные условия с помощью ипотеки.
В рамках программы реновации жилья все жители, чьи дома попали в программу, имеют право улучшить жилищные условия докупив дополнительные квадратные метры. Всем пожелавшим докупить дополнительную жилплощадь гарантируется скидка в 10%.
12:58 Город (Москва и область) Число договоров на докупку площадей по программе реновации выросло на 25%
11:55 Город (Москва и область) Глава столичного ГИБДД Виктор Коваленко подал рапорт об отставке
11:30 В России Минздрав предлагает ввести запрет на призывы к отказу от прививок
11:02 Власть Семьи с детьми будут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
10:10 Город (Москва и область) Бесплатный проезд на участках двух направлений МЖД будет введен с 8 по 10 апреля
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ