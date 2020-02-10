10 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в 2019 году, составило 89 979 договоров, что на 0,7% меньше, чем в 2018 году, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.



В 2018 году было зарегистрировано рекордное количество ипотечных сделок за 10 лет.



Больше всего ипотечных сделок было зарегистрировано в ТиНАО – 15 076 договоров или 17% от общего количества ипотечных сделок. В тройке лидеров также Южный и Юго-Восточный административные округа – 10 545 и 10 312 договоров соответственно.



Меньше всего ипотечных договоров было зарегистрировано в Зеленограде – за год там было оформлено 2 075 договоров.