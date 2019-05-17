17 мая. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, заключенных в Москве за период с января по май 2019 года на выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.
За указанный период в Москве зарегистрировано 28 948 ипотечных договоров, в то время как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 23 380 договоров.
Также сообщается, что за апрель в Москве зарегистрировано 8 560 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% выше мартовских показателей, когда было зарегистрировано 7 838 договоров.
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