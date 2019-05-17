Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     17.05.2019 14:04

Число ипотечных сделок в Москве за год выросло почти на четверть

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Росреестр  ипотека  статистика 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, заключенных в Москве за период с января по май 2019 года на выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.

За указанный период в Москве зарегистрировано 28 948 ипотечных договоров, в то время как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 23 380 договоров.

Также сообщается, что за апрель в Москве зарегистрировано 8 560 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 9% выше мартовских показателей, когда было зарегистрировано 7 838 договоров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Росреестр  ипотека  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

14:04 Город (Москва и область) Число ипотечных сделок в Москве за год выросло почти на четверть

13:39 Город (Москва и область) Стадион «Москвич» в Текстильщиках будет реконструирован

13:08 Город (Москва и область) В Москве открывается фестиваль «Николин день»

11:58 Город (Москва и область) Вход в Мавзолей Ленина закроют на один день 19 мая

11:30 Происшествия Здание РУДН эвакуируют из-за задымления

Актуальные материалы

15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая

10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве

10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru