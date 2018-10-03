3 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве намерены вдвое увеличить количество камер фиксации Правил дорожного движения, установленных в автобусах Мосгортранса, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».



По словам Ликсутова, на данный момент в московских автобусах установлено 100 камер фиксации ПДД. Увеличить это количество вдвое планируется в 2019 году.



Кроме того, власти Москвы намерены увеличить число стационарных камер на выделенных полосах.