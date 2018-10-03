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Город (Москва и область)     03.10.2018 11:40

Число камер фиксации ПДД в московских автобусах увеличат вдвое

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Теги:  видеонаблюдение  камеры  ПДД  автобусы 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве намерены вдвое увеличить количество камер фиксации Правил дорожного движения, установленных в автобусах Мосгортранса, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Ликсутова, на данный момент в московских автобусах установлено 100 камер фиксации ПДД. Увеличить это количество вдвое планируется в 2019 году.

Кроме того, власти Москвы намерены увеличить число стационарных камер на выделенных полосах.


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Карта места

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Теги: 
видеонаблюдение  камеры  ПДД  автобусы 

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