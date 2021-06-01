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Город (Москва и область)     01.06.2021 11:53

Число многодетных семей в Москве возросло в 2,5 раза за 10 лет

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Теги:  семьи  дети  многодетные семьи  социальная поддержка 

1 июня. Mossovetinfo.ru — Количество многодетных семей в Москве за 10 лет выросло в 2,5 раза, в настоящий момент их насчитывается более 180 тысяч, сообщается на портале mos.ru.

В городе действует комплекс мер для поддержки многодетных семей, который включает в себя помощь в оплате ЖКУ, покупку детских товаров, компенсацию затрат на приобретение школьной формы, а также различные льготы (бесплатное посещение детского сада, бесплатная парковка, льготные билеты на спортивные и культурные мероприятия, налоговые льготы).

Кроме того, Москва оказывает большую поддержку и другим семьям с детьми. Всего семей с детьми в Москве насчитывается 1,5 миллиона. В них проживают более 2,2 миллиона детей и подростков. Из них более 1,8 миллиона - младше 14 лет.

«Сегодня более 380 услуг и сервисов, в том числе запись в школу, детский сад, кружки, предоставляется в электронном виде. Мы понимаем, как важны для родителей сервисы. Мамам и папам понятно, когда ребенок зашел в школу, когда вышел, что ел, какие у него оценки. Современным детям очень сложно прогуливать уроки», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Детям в школах и детских садах предоставляется бесплатное горячее питание, право на льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте, также родители получают различные пособия на детей. Отдельные программы существуют и в сфере здравоохранения.

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Карта места

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Теги: 
семьи  дети  многодетные семьи  социальная поддержка 

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