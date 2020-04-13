Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.04.2020 18:04

Число региональных коек для больных коронавирусом увеличат в Москве до 30 тысяч - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  коечный фонд 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – На фоне развития ситуации с коронавирусом принято решение вдвое нарастить количество региональных коек, это еще 30 тысяч коек, заяви на совещании с президентом по ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин.

«Принято мною решение дополнительно еще удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы. Это огромные объемы, Владимир Владимирович. В целом будет около 30 тысяч коек. Просто огромный объем», - заявил мэр Москвы.

Собянин также выразил уверенность, что в ближайшие дни Москва будет обеспечена больничными фондом, который в дальнейшем будет наращиваться.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве действует уже 29 стационаров для зараженных коронавирусом. Всего на 13 апреля в Москве зафиксировано 11 513 случаев заражения коронавирусом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  коечный фонд 

Возврат к списку

Лента новостей

18:04 Город (Москва и область) Число региональных коек для больных коронавирусом увеличат в Москве до 30 тысяч - Собянин

17:39 Город (Москва и область) В Москве снизилось число госпитализаций из-за заражения коронавирусом - Собянин

16:38 Власть Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин

16:30 Власть Путин заявил, что будет рассматривать ошибки чиновников при борьбе с коронавирусом как преступную халатность

15:52 Власть Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону - Путин

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru