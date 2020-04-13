13 апреля. Mossovetinfo.ru – На фоне развития ситуации с коронавирусом принято решение вдвое нарастить количество региональных коек, это еще 30 тысяч коек, заяви на совещании с президентом по ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин.



«Принято мною решение дополнительно еще удвоить количество региональных коек, которые будут задействованы для этой системы. Это огромные объемы, Владимир Владимирович. В целом будет около 30 тысяч коек. Просто огромный объем», - заявил мэр Москвы.



Собянин также выразил уверенность, что в ближайшие дни Москва будет обеспечена больничными фондом, который в дальнейшем будет наращиваться.



Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве действует уже 29 стационаров для зараженных коронавирусом. Всего на 13 апреля в Москве зафиксировано 11 513 случаев заражения коронавирусом.