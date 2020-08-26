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Город (Москва и область)     26.08.2020 13:57

Число сделок на первичном рынке жилья Москвы выросло за месяц на 6%

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Теги:  жилье 

26 августа. Mossovetinfo.ru - Число договоров долевого участия на первичном рынке жилья в Москве в июле выросло на 6% по сравнению с июнем, сообщается на официальном сайте Московского управления Росреестра.

Если в июне на первичном рынке жилья в Москве была зафиксирована 4855 ДДУ, то в июле была оформлена 5159 договоров.

Однако, в сравнении с июлем 2019 года, когда на первичном рынке жилья было заключено 5652 договора долевого участия, количество ДДУ в Москве снизилось на 9%.

Всего с января по август 2020 года на рынке жилой и нежилой недвижимости было заключено 46616 договоров. Это на 30% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

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Теги: 
жилье 

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