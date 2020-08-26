Число сделок на первичном рынке жилья Москвы выросло за месяц на 6%

26 августа. Mossovetinfo.ru - Число договоров долевого участия на первичном рынке жилья в Москве в июле выросло на 6% по сравнению с июнем, сообщается на официальном сайте Московского управления Росреестра.



Если в июне на первичном рынке жилья в Москве была зафиксирована 4855 ДДУ, то в июле была оформлена 5159 договоров.



Однако, в сравнении с июлем 2019 года, когда на первичном рынке жилья было заключено 5652 договора долевого участия, количество ДДУ в Москве снизилось на 9%.



Всего с января по август 2020 года на рынке жилой и нежилой недвижимости было заключено 46616 договоров. Это на 30% меньше чем за аналогичный период 2019 года.