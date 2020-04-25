25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 8494 случаев заболевания. Вылечились 262 человека, скончались – 66 человек.



Всего в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 39 509 случаев заболевания.