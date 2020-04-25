Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     25.04.2020 13:18

Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 8 тысяч человек

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Московская область 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 8494 случаев заболевания. Вылечились 262 человека, скончались – 66 человек.

Всего в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 39 509 случаев заболевания.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

13:20 В России Почти шесть тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России за сутки

13:18 Город (Москва и область) Число зараженных коронавирусом в Подмосковье превысило 8 тысяч человек

13:18 Город (Москва и область) Более 39,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве

12:59 Город (Москва и область) Власти Москвы опровергли информацию о переполненных больницах для пациентов с коронавирусом

12:30 Город (Москва и область) С начала апреля в Москве задержано более 130 водителей, нарушивших карантин

Актуальные материалы

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru