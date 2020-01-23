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Город (Москва и область)     23.01.2020 10:02

Число зарегистрированных в декабре ДДУ в Москве почти на 30% превысило показатели ноября

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Теги:  Росреестр  ДДУ 

23 января. Mossovetinfo.ru – Число Договоров долевого участия, зарегистрированных в Москве в декабре 2019 года, на 27% превысило показатели ноября, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Количество ДДУ, зарегистрированных в декабре в жилом и нежилом секторе в сумме составило 9 291 договор, в то время как в ноябре в двух сегментах было зарегистрировано 7307 договоров.

Если брать только жилой сектор, то в нем было зарегистрировано 6 948 договоров – наибольшее количество за все второе полугодие 2019 года. По сравнению с ноябрем, когда было зарегистрировано 5686 договоров, прирост составил 18%.

На рынке нежилой недвижимости в декабре также отмечен прирост по сравнению с показателями ноября: 2343 договора против 1439 договоров месяцем ранее, рост составил 63%.


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Теги: 
Росреестр  ДДУ 

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