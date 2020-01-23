23 января. Mossovetinfo.ru – Число Договоров долевого участия, зарегистрированных в Москве в декабре 2019 года, на 27% превысило показатели ноября, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



Количество ДДУ, зарегистрированных в декабре в жилом и нежилом секторе в сумме составило 9 291 договор, в то время как в ноябре в двух сегментах было зарегистрировано 7307 договоров.



Если брать только жилой сектор, то в нем было зарегистрировано 6 948 договоров – наибольшее количество за все второе полугодие 2019 года. По сравнению с ноябрем, когда было зарегистрировано 5686 договоров, прирост составил 18%.



На рынке нежилой недвижимости в декабре также отмечен прирост по сравнению с показателями ноября: 2343 договора против 1439 договоров месяцем ранее, рост составил 63%.