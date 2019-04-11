11 апреля. Mossovetinfo.ru – Чистопрудный бульвар в Москве перекроют для движения транспорта 19 и 20 апреля в связи с проведением ежегодного парада трамваев, сообщается на портале транспортного комплекса Москвы.
Перекрытия начнут действовать с 23:00 пятницы, 19 апреля и продлятся до 18:00 субботы, 20 апреля.
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