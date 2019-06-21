21 июня. Mossovetinfo.ru – Дата открытия навигации по поврежденному участку Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем отложена на неопределенный срок из-за новой протечки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.
Сообщается, что новая протечка была обнаружена в Тушинском тоннеле 20 июня. В результате из канала пришлось в аварийном порядке вновь сбросить воду. Представители Канала подтвердили возникновение протечки, при этом не дали прогнозов по поводу времени, которое потребуется на ее устранение.
Тушинский тоннель под Каналом имени Москвы был затоплен в результате прорыва дамбы 10 января. В дальнейшем в дамбе обнаружились множественные провалы Масштаб аварии оказался настолько велик, что поврежденный участок канала не успели восстановить к началу летней навигации.
В результате отсутствия судоходства на данном участке канала, перерезана поставка грузов в Южный порт Москвы и в порт Коломна, а прогулочные суда не имеют возможности переходить с севера Москвы в центр и обратно.
В конце мая руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин заявил, что навигацию в районе Тушинского тоннеля планируется восстановить 10 июня. При этом в целях безопасности, данный участок планировалось заполнить водой только до отметки в 4,5 метра. Однако в итоге и 10 июня навигация на поврежденном участке запущена не была.
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