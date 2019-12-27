27 декабря. Mossovetinfo.ru – Декабрь 2019 в Москве года стал вторым среди самых теплых декабрей за все время метеорологических наблюдений, сообщается на портале «Метеоновости».
Сообщается, что за первые 26 дней декабря средняя температура оказалась выше нормы на 6,8 градуса. Даже несмотря на похолодание, которое ожидается в выходные, декабрь 2019 года второе место в списке самых теплых уже не потеряет.
В тоже время текущий месяц не сможет выйти на первое место в списке самых теплых декабрей. Самым теплым остается декабрь 2006 года, когда средняя температура оказалась выше нормы на 7,3 градуса.
10:51 Город (Москва и область) Декабрь 2019 года стал вторым среди самых теплых за все время наблюдений
10:16 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 27 декабря на фиолетовой ветке метро
09:50 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в январе
09:28 Происшествия Сбой произошел утром 27 декабря на Белорусском направлении МЖД
09:20 Город (Москва и область) Программа новогодней ночи на ВДНХ
07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат