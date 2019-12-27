27 декабря. Mossovetinfo.ru – Декабрь 2019 в Москве года стал вторым среди самых теплых декабрей за все время метеорологических наблюдений, сообщается на портале «Метеоновости».



Сообщается, что за первые 26 дней декабря средняя температура оказалась выше нормы на 6,8 градуса. Даже несмотря на похолодание, которое ожидается в выходные, декабрь 2019 года второе место в списке самых теплых уже не потеряет.



В тоже время текущий месяц не сможет выйти на первое место в списке самых теплых декабрей. Самым теплым остается декабрь 2006 года, когда средняя температура оказалась выше нормы на 7,3 градуса.