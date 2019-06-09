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Город (Москва и область)     09.06.2019 11:50

Дело Ивана Голунова передано для расследования в Главное управление МВД Москвы

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Теги:  Иван Голунов  ГУ МВД  расследование 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Расследование дела журналиста Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа в Главное управление МВД Москвы, сообщает пресс-службу ГУ МВД.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

В субботу, 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию и прокуратуре в задержании журналиста.

В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, расследование дела взял под личный контроль глава столичного управления МВД Олег Баранов.


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Теги: 
Иван Голунов  ГУ МВД  расследование 

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