9 июня. Mossovetinfo.ru – Расследование дела журналиста Ивана Голунова передано для расследования из УВД Западного административного округа в Главное управление МВД Москвы, сообщает пресс-службу ГУ МВД.
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.
В субботу, 8 июня Никулинский районный суд Москвы избрал Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию и прокуратуре в задержании журналиста.
В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, расследование дела взял под личный контроль глава столичного управления МВД Олег Баранов.
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