9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы начался демонтаж расселенного дома на Осташковской улице в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Жители дома получили квартиры в двух новостройках на улице Летчика Бабушкина. После демонтажа здания, освободившаяся площадка будет передана под строительство нового жилья в рамках программы реновации.



Дом будет демонтирован с применением технологии «умного сноса», которая позволяет максимально переработать отходы и позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды. Данная технология используется при сносе всех домов, попавших в программу реновации.