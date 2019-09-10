Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     10.09.2019 12:39

Демонтаж дома по программе реновации начался в Бабушкинском районе

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  программа реновации жилья  демонтаж  программа реновации  умный снос  реновация жилья 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы начался демонтаж расселенного дома на Осташковской улице в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Жители дома получили квартиры в двух новостройках на улице Летчика Бабушкина. После демонтажа здания, освободившаяся площадка будет передана под строительство нового жилья в рамках программы реновации.

Дом будет демонтирован с применением технологии «умного сноса», которая позволяет максимально переработать отходы и позволяет сделать процесс сноса более щадящим для окружающей среды. Данная технология используется при сносе всех домов, попавших в программу реновации.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
программа реновации жилья  демонтаж  программа реновации  умный снос  реновация жилья 

Возврат к списку

Лента новостей

13:09 Власть Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

12:39 Город (Москва и область) Демонтаж дома по программе реновации начался в Бабушкинском районе

11:54 Город (Москва и область) На киевском направлении МЖД появится станция Аменьевская

11:19 Город (Москва и область) В Москве появятся еще три канатные дороги

10:35 Город (Москва и область) На востоке Москвы в ночь на 10 сентября зафиксировано четырехкратное превышение уровня сероводорода

Актуальные материалы

09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова

07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю

20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru