5 февраля. Mossovetinfo.ru – День российской науки отпразднуют на ВДНХ в субботу и воскресенье, 8 и 9 февраля, сообщается на порте mos.ru.



Празднования пройдут на 11 площадках, посетителей ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, рассчитанные как на детей, так и на взрослых гостей праздника.



«В эти выходные гостей ВДНХ ждет увлекательная программа. Уверена, что День науки понравится посетителям абсолютно всех возрастов. Школьникам будет интересно познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, узнать, какие профессии будут востребованы в будущем и как полюбить математические науки. 8 февраля приглашаю посетить лекции в необычном формате. О развитии искусственного интеллекта расскажет человекоподобный робот Теспиан. В этот же день в центре “Космонавтика и авиация” стартует новая тематическая экскурсия “Химия и космос”», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Одной из главных площадок праздника станет инновационно-образовательный комплекс «Техноград». На этой площадке посетителям расскажут о современных беспилотниках. Об устройстве современных автомобилей, о взаимосвязи отраслей в сфере различных профессий и достижениях профориентации. Также пройдут профориентационные игры, посетители смогут попробовать обмануть полиграф. Для школьников пройдут занимательные уроки.



На «Робостанции» робот Теспиан проведет лекции об искусственном интеллекте, а также пройдут инженерные мастер-классы.

В павильоне «Нефть» пройдет лекция по нефтеведению и тематический квест.



В центре «Авиация и космонавтика» пройдет экскурсия «Химия и космос», а в детском технопарке «Кулибин про» покажут короткометражный фильм «Наш дом – Земля», в котором расскажут о невесомости, четвертом состоянии вещества и о том, как работает миниатюрная летающая тарелка.



Любителей ботаники и зоологии ждут площадки в семейном образовательном комплексе «Городская ферма» и в «Рыбацкой деревне» в «Парке ремесел». Там пройдут тематические лекции и мастер-классы, по высадке растений, рыбалке, пчеловодству, садоводству и ландшафтной архитектуре, а также об экологии.