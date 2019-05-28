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Город (Москва и область)     28.05.2019 09:06

День защиты детей отметят в 19 московских парках

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Теги:  парки  День защиты детей 

28 мая. Mossovetinfo.ru – Девятнадцать московских парков подготовили праздничные и развлекательные программы к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В этот день посетители парков смогут принять участие в различных спортивных соревнованиях, конкурсах и мастер-классах, посетить концерты, развлекательные шоу и познавательные лекции. Расписание и время проведения праздничных и развлекательных мероприятий можно увидеть на сайтах парков, а также в разделе «Афиша» на портале mos.ru.

Праздничные мероприятия пройдут в следующих московских парках:

Парк Победы на Поклонной горе, сад имени Баумана, Бабушкинский парк, ландшафтный парк «Митино», Воронцовский парк, парк «Зарядье», сад «Эрмитаж», парк «Красная Пресня», Лианозовский парк, парк «Фили», парк Олимпийской деревни, парк 50-летия Октября, Сиреневый сад, Измайловский парк, детский парк имени Прямикова, Таганский парк, парк «Кузьминки», Перовский парк, парк «Северное Тушино».


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Карта места

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Теги: 
парки  День защиты детей 

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