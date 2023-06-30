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Город (Москва и область)     01.07.2023 21:16

Денис Мантуров и Сергей Собянин посетили предприятия индустриального парка «Руднёво»

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Теги:  Руднево  Технополис  индустриальный парк  Москва  Собянин  Мантуров  оборонно-промышленный комплекс  БПЛА 

1 июля — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр города Москвы Сергей Собянин осмотрели производственные площадки предприятий – резидентов индустриального парка «Руднёво», а также строящиеся корпуса ведущих предприятий, — сообщает сайт правительства России.

Денис Мантуров и Сергей Собянин осмотрели строящийся на территории «Руднёво» комплекс АО «Концерн ВКО “Алмаз – Антей”». «Алмаз – Антей» является одной из крупнейших компаний российского оборонно-промышленного комплекса и включает в себя более 60 предприятий, конструкторских бюро и НИИ. Также они осмотрели строящийся комплекс ПАО «Корпорация “Иркут”» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»): в «Руднёво» расположится предприятие полного цикла по изготовлению компонентов для крыла самолёта МС-21.

Помимо этого, вице-премьер и мэр Москвы посетили научно-производственную площадку «Стрела», предприятия «Аэромакс» и «Гаскар Групп». Напомним, что в марте текущего года Сергей Собянин презентовал запуск проекта по производству беспилотных авиационных систем в технополисе «Москва».

Мэр Сергей Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны «Технополис “Москва”». В индустриальном парке «Руднёво» уже возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро. При строительстве были применены отечественные строительные материалы и самые современные строительные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35–50%, а стоимость работ – на 10–15%. На территории парка «Руднёво» запланированы к размещению предприятия авиастроения, радиоэлектроники и лёгкой промышленности. В дальнейшем планируется размещение промышленных предприятий в сфере современных материалов и нанотехнологий, медицинских и биофармацевтических технологий.

Индустриальный парк «Руднёво» включён в федеральный реестр Минпромторга России.

27 апреля Президент России Владимир Путин в сопровождении мэра столицы Сергея Собянина посетил новый индустриальный парк «Руднёво», входящий в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», ознакомился с ходом строительства промышленной зоны, побывал в цехе производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), осмотрел макет индустриального парка.

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Карта места

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Теги: 
Руднево  Технополис  индустриальный парк  Москва  Собянин  Мантуров  оборонно-промышленный комплекс  БПЛА 

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