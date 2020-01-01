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09 Сентября

17:21 Город (Москва и область) Дептранс прогнозирует пробки по вечерам на дорогах Москвы до конца недели

16:50 Общество 40-летняя жительница Подмосковья родила 14-го ребенка

16:02 В мире Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии

14:51 В мире Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

14:32 Происшествия Замглавы Минэнерго Тихонову предъявили обвинение в хищении 600 миллионов рублей

13:18 Город (Москва и область) В Москве началась вакцинация от коронавируса

12:46 Общество До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели

12:31 Власть МИД РФ ответил на «демарш» стран G-7 по делу Навального

11:45 Город (Москва и область) Криптобиокабины в центрах «Мои документы» помогут оформить загранпаспорт

11:29 Власть Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков

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01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

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