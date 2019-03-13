13 марта. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы поддерживает идею установить столичным таксистам гарантированную зарплату от интернет-агрегаторов, сообщается в официальном микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.
По мнению специалистов департамента, установка гарантированной зарплаты повысит престиж профессии водителей такси, и приведет к сокращению ДТП с участием машин-такси.
Ранее сообщалось, что агрегатор «Яндекс. Такси» прорабатывает возможность введения гарантированного дополнительного дохода для таксистов. Рассматриваются два основных варианта: либо выплата гарантированной суммы за выполнение в течение дня определенного количества поездок, либо почасовая оплата. Однако конкретно о решениях по гарантированной зарплате водителей в компании готовы рассказать только после того, как они будут воплощены в жизнь.
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