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Город (Москва и область)     13.03.2019 12:49

Дептранс Москвы поддержал идею ввести гарантированную зарплату водителям такси

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Теги:  такси  зарплата  Яндекс.Такси 

13 марта. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы поддерживает идею установить столичным таксистам гарантированную зарплату от интернет-агрегаторов, сообщается в официальном микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter.

По мнению специалистов департамента, установка гарантированной зарплаты повысит престиж профессии водителей такси, и приведет к сокращению ДТП с участием машин-такси.

Ранее сообщалось, что агрегатор «Яндекс. Такси» прорабатывает возможность введения гарантированного дополнительного дохода для таксистов. Рассматриваются два основных варианта: либо выплата гарантированной суммы за выполнение в течение дня определенного количества поездок, либо почасовая оплата. Однако конкретно о решениях по гарантированной зарплате водителей в компании готовы рассказать только после того, как они будут воплощены в жизнь.


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Теги: 
такси  зарплата  Яндекс.Такси 

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