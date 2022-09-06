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Город (Москва и область)     06.09.2022 07:31

Дептранс назвал причину массового сбоя в метро Москвы утром 6 сентября

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Теги:  метро  метрополитен 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Массовый сбой в движении поездов произошел рано утром во вторник, 6 сентября, на четырех участках московского метро. На данный момент движение на всех участках восстановлено. На время сбоя были между закрытыми станциями были запись

Движения не было:

— на участке Арбатско-Покровской линии (3) от «Парка Победы» до «Пятницкого шоссе»;
— на Филёвской линии (4);
— на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Зябликово» до «Петровско-Разумовской».
— Большой кольцевой линии;

В Департаменте транспорта Москвы отметили, что причиной сбоя стало отсутствие подачи электричества в автоматическом режиме. из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая планово меняла кабель в ночное время. Включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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