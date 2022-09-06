Дептранс назвал причину массового сбоя в метро Москвы утром 6 сентября

6 сентября. Mossovetinfo.ru — Массовый сбой в движении поездов произошел рано утром во вторник, 6 сентября, на четырех участках московского метро. На данный момент движение на всех участках восстановлено. На время сбоя были между закрытыми станциями были запись



Движения не было:



— на участке Арбатско-Покровской линии (3) от «Парка Победы» до «Пятницкого шоссе»;

— на Филёвской линии (4);

— на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Зябликово» до «Петровско-Разумовской».

— Большой кольцевой линии;



В Департаменте транспорта Москвы отметили, что причиной сбоя стало отсутствие подачи электричества в автоматическом режиме. из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая планово меняла кабель в ночное время. Включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба.