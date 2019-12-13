13 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы предлагает переименовать ряд станций и остановочных пунктов на маршрутах Московских центральных диаметров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента.



В пресс-службе сообщили, что переименование необходимо для облегчения навигации, в ряде случаев необходимо унифицировать названия станций МЦД со станциями метро и МЦК, если станции находятся рядом, в тоже время, в случаях, когда станции находятся далеко друг от друга, имеет смысл дать им разные названия.



Перечень станций МЦД, которые предлагается переименовать, был составлен департаментом транспорта совместно с ОАО «РЖД» и правительством Московской области.



Так, станциям Перово, Ховрино, Люблино, предлагается дать названия, отличные от соответствующих станций метро. Платформу, расположенную в Зеленограде предлагается назвать «Зеленоград», при этом сохранив название станции «Крюково», учитывая историческую значимость станции.



Платформу Ленинградская предлагается переименовать в Стрешнево (по одноименной станции МЦК), Тушино» - в Тушинскую, Ржевскую - в «Рижскую, Кунцево-1 - в Кунцевскую, Люблино - в Кубанскую, а Москву-Бутырскую - в Савеловскую. Станцию МЦД-1 Инновационный центр предлагается переименовать в Сколково, в тоже время существующую станцию Сколково Киевского направления МЖД – в Мещерскую.