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Город (Москва и область)     13.12.2019 10:01

Дептранс предлагает переименовать ряд станций МЦД

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Теги:  Дептранс  МЦД  станции  переименование 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы предлагает переименовать ряд станций и остановочных пунктов на маршрутах Московских центральных диаметров, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В пресс-службе сообщили, что переименование необходимо для облегчения навигации, в ряде случаев необходимо унифицировать названия станций МЦД со станциями метро и МЦК, если станции находятся рядом, в тоже время, в случаях, когда станции находятся далеко друг от друга, имеет смысл дать им разные названия.

Перечень станций МЦД, которые предлагается переименовать, был составлен департаментом транспорта совместно с ОАО «РЖД» и правительством Московской области.

Так, станциям Перово, Ховрино, Люблино, предлагается дать названия, отличные от соответствующих станций метро. Платформу, расположенную в Зеленограде предлагается назвать «Зеленоград», при этом сохранив название станции «Крюково», учитывая историческую значимость станции.

Платформу Ленинградская предлагается переименовать в Стрешнево (по одноименной станции МЦК), Тушино» - в Тушинскую, Ржевскую - в «Рижскую, Кунцево-1 - в Кунцевскую, Люблино - в Кубанскую, а Москву-Бутырскую - в Савеловскую. Станцию МЦД-1 Инновационный центр предлагается переименовать в Сколково, в тоже время существующую станцию Сколково Киевского направления МЖД – в Мещерскую.


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Карта места

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Теги: 
Дептранс  МЦД  станции  переименование 

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