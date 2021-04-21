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Город (Москва и область)     21.04.2021 18:54

Дептранс предупредил о возможном закрытии станций метро в Москве вечером 21 апреля

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Теги:  метро  метрополитен  ограничения 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Московский метрополитен работает в штатном режиме, однако вечером, 21 апреля, возможны ситуативные ограничения на вход, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее стало известно, что власти Москвы отказали организаторам в проведении митинга на Манежной площади.

Кроме того, от участия в несанкционированной акции граждан предостерегли в ГУВД Москвы.

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Теги: 
метро  метрополитен  ограничения 

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