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Город (Москва и область)     19.04.2020 17:50

Дептранс: «Яндекс» будет доставлять карты «Тройка» на дом

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Теги:  коронавирус  Яндекс  Тройка  доставка 

18 апреля. Mossovetinfo.ru – Транспортный комплекс Москвы договорился с компанией «Яндекс» о доставке транспортных карт «Тройка» на дом, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Заказать карту можно будет через сервис «Яндекс. Лавка», залоговая стоимость «Тройки» составляет 50 рублей, минимальный номинал – 50 рублей. Таким образом, минимальная стоимость карты – 100 рублей.

В субботу, 18 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 22 апреля в Москве проезд на общественном транспорте можно оплатить только электронными картами «Тройка», «Стрелка», месячным единым проездным билетом, а также социальной картой москвича и жителя Московской области. Оплата бумажными проездными, банковскими картами или с помощью смартфонов приостанавливается до 1 мая. Номера электронных карт необходимо внести в цифровой пропуск. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  Яндекс  Тройка  доставка 

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