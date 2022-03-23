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Город (Москва и область)     23.03.2022 10:38

Депутат Мосгордумы Артемьев выступил на заседании Мосгордумы с борта космической станции

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Теги:  Мосгордума  информационные технологии  Артемьев 

23 марта, Mossovetinfo.ru - 23 марта 2022 года депутат Мосгордумы Олег Артемьев, пролетая над Японией и подлетая к Курилам, получил по решению депутатов Мосгордумы право на участие в обсуждении законопроекта на заседании Мосгордумы в дистанционном режиме, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. Артемьев отметил, что на борту космической станции находится его депутатское удостоверение и электронная подпись.

На заседании отмечалось, что впервые в истории человечества парламентарий работает с борта космической станции.

«Мы вправе гордиться историческими достижениями нашей страны в космосе и гордиться тем, что Мосгордума подтверждает свою лидерскую роль в цифровизации», - сказал Артемьев.

«Информационные технологии играют важнейшую роль во всех отраслях городского хозяйства», - отметил Артемьев.

Депутаты Мосгордумы обсудили вопрос об учреждении нового почетного звания города Москвы «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы», которое будет присваиваться высокопрофессиональным людям в области развития и внедрения новейших решений в сфере информационных технологий и связи.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова пыталась разобраться каким образом электронная подпись Артемьева, его флешка, будет задействована в работе.
Ряд других депутатов задавали вопросы о том, будут ли получать награды те люди, чье работа способствовала фальсификациям на выборах.


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Теги: 
Мосгордума  информационные технологии  Артемьев 

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