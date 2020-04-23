23 апреля. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что пациенты с подозрением на коронавирус должны сами оплачивать лечение, если госпитализированы не по скорой.



В сообщении департамента указано, что медицинская помощь в Москве предоставляется бесплатно, по полису ОМС. В случае появления симптомов ОРВИ или других респираторных заболеваний, нет необходимости самостоятельно отправляться в больницу.



При появлении симптомов заболевания следует вызвать врача на дом, кроме того, можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник.



Если выяснится, что пациента необходимо госпитализировать, это будет сделано через скорую помощь. Если госпитализация не понадобится, пациенту выдадут необходимые лекарства, рекомендации по лечению, и будут наблюдать за его лечением на дому.



Ранее оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что по сравнению с прошлой неделей в Москве выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус, которые нуждаются в госпитализации.