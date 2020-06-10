10 июня. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте опубликовал данные о смертности в столице в мае 2020 года.
Всего за месяц в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5 715 больше, чем в мае 2019 года. При этом, коронавирус стал основной или сопутствующей причиной смерти в 5 260 случаях. Если же брать коронавирус как основную причину смерти, то таких случаев зарегистрировано 2 757.
Среднегодовая смертность в мае по данным с 2017 по 2019 год составляет 9 914 смертей (9935 в 2017, 9808 в 2018, 9998 в 2019). Таким образом, в мае 2020 года среднегодовая смертность превышена на 5 799 случаев.
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