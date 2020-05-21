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Город (Москва и область)     21.05.2020 12:48

Депздрав опроверг снижение объемов онкологической помощи в Москве

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Теги:  департамент здравоохранения  онкология  медицинская помощь  опровержение 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, опровержение опубликовано на официальном сайте департамента.

В сообщении указано, что в Москве ни один онкологический стационар не был закрыт или перепрофилирован под оказание помощи коронавирусным больным. Оказание медицинской помощи онкологическим больным не прекращалось ни на один день.

Кроме того, в связи с перепрофилированием ряда клиник под коронавирусные стационары, для онкологических больных были предоставлены дополнительные 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского. Пациенты федеральных клиник, которые были перепрофилированы или закрыты на карантин, были переведены в московские стационары.

Помимо этого, для ряда онкологических больных было организовано проведение гормонотерапии на дому.

Все диагностические исследования по онкологии проводятся в срок. Также проводится лучевая терапия, хирургические вмешательства и плановая химиотерапия.


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Теги: 
департамент здравоохранения  онкология  медицинская помощь  опровержение 

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