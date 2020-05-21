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Город (Москва и область)
21.05.2020, 12:48
Депздрав опроверг снижение объемов онкологической помощи в Москве
21 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, опровержение опубликовано на официальном ...
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Город (Москва и область)
21.05.2020, 10:36
В Подмосковье за сутки выявлено 892 новых случая заражения коронавирусом
21 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб. Всего в Подмосковье выявлено 30 983 случ...
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Город (Москва и область)
21.05.2020, 10:36
Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 155 тысяч
21 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 913 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Общее количество случаев заражения в Москве достигло 155 335 чело...