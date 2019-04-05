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Город (Москва и область)     05.04.2019 08:29

Деревянный дом постройки XIX века на юго-востоке Москвы признан памятником архитектуры

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Теги:  памятники архитектуры  объекты культурного наследия 

5 апреля. Mossovetinfo.ru – Деревянный дом, построенный в конце XIX века во 2-м Крутицком переулке, признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Деревянный дом был построен в 1880 году по заказу купца Виноградова, и до революции принадлежал купеческой семье. После 1917 года в доме размещались квартиры. Дом является типичным представителем деревянной архитектуры того времени, при этом до наших дней он дошел практически неизменным. Сохранились не только архитектурный облик дома, но и его внутренняя планировка. Дом украшен резным карнизом и фронтоном в виде кокошника.

Статус объекта культурного наследия означает, что дом нельзя сносить или перестраивать, а любые ремонтные и реставрационные работы в нем возможны только по согласованию и под контролем специалистов Мосгорнаследия.


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Карта места

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Теги: 
памятники архитектуры  объекты культурного наследия 

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