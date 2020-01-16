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Город (Москва и область)     16.01.2020 08:27

Детеныш боливийской мирикини впервые родился в Московском зоопарке

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Теги:  Московский зоопарк  животные в городе 

16 января. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке впервые родился детеныш редкой обезьяны – боливийской мирикини, сообщается на портале mos.ru.

Боливийские мирикини – редкий вид обезьян, занесенный в Красную книгу. В Московском зоопарке они появились в мае прошлого года, когда самца и двух самок привезли из Риги.

Сообщается, что детеныш родился еще в середине декабря, однако родители долгое время его скрывали. Зоологи пока не могут осмотреть детеныша, так как это может вызвать сильный стресс и у родителей, и у малыша.

Понаблюдать за боливийскими мирикини можно в экспозиции «Ночной дом» в павильоне «Дом приматов». Они являются ночными животными, поэтому проявляют активность только в вечернее и ночное время, а днем предпочитают спать.


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Теги: 
Московский зоопарк  животные в городе 

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