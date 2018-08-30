30 августа. Mossovetinfo.ru –Детские поликлиники в Москве переведены на усиленный режим работы до 16 сентября, сообщает портал mos.ru.



Врачи в детских поликлиниках работают без выходных. Кроме того, во всех детских поликлиниках открыты дополнительные кабинеты, где педиатры проводят обследование маленьких пациентов, после чего выдают справки о состоянии здоровья, которые необходимы для посещения школ, детских садов и спортивных секций. Данные меры помогают получить справки быстро и без очередей.



Всего в Москве работают 340 кабинетов выдачи справок и направлений, из которых 170 было открыто дополнительно. Прием ведут 540 врачей. В будние дни кабинеты работают с 08:00 до 20:00, в выходные дни с 09:00 до 15:00. За первую неделю работы было оформлено около 22 тысяч справок.