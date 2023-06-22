Детские технопарки Москвы приглашают принять участие в акции «ТехноЗнайка»

23 июня — Mossovetinfo.ru — Детские технопарки Москвы приглашают жителей столицы старше шести лет принять участие в акции «ТехноЗнайка», которая пройдет с 3 по 9 июля, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В течение недели ребята будут посещать бесплатные мастер-классы по созданию мультфильма, столярному делу, сборке электронных схем, робототехнике, программированию, разработке программ технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), аддитивным технологиям, графическому дизайну, живописи и рисованию, знакомству с сити-фермерством. Длительность одного занятия составит от 45 минут до двух часов.



Зарегистрироваться можно на сайте technopark-kids.ru.