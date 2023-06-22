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Город (Москва и область)     23.06.2023 08:58

Детские технопарки Москвы приглашают принять участие в акции «ТехноЗнайка»

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Теги:  ТехноЗнайка  с 3 по 9 июля  акция  technopark-kids 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Детские технопарки Москвы приглашают жителей столицы старше шести лет принять участие в акции «ТехноЗнайка», которая пройдет с 3 по 9 июля, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В течение недели ребята будут посещать бесплатные мастер-классы по созданию мультфильма, столярному делу, сборке электронных схем, робототехнике, программированию, разработке программ технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), аддитивным технологиям, графическому дизайну, живописи и рисованию, знакомству с сити-фермерством. Длительность одного занятия составит от 45 минут до двух часов.

Зарегистрироваться можно на сайте technopark-kids.ru.

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Карта места

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Теги: 
ТехноЗнайка  с 3 по 9 июля  акция  technopark-kids 

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